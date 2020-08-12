由大宇資訊所研發的《明星志願》，是一款明星培養和戀愛經營遊戲，可說是國內角色養成遊戲的始祖。《明星志願》系列新作《明星志願-璀璨星戀》去年曾開放限量名額供粉絲搶先體驗，在傾聽玩家心聲後歷經數次優化調整，官方今(12)宣布將於近期展開為期十天的Android版本封測，且參與的玩家將可在遊戲上線時獲得專屬獎勵。

懷抱夢想 勇敢踏上築夢之旅

在《明星志願-璀璨星戀》中，玩家將化身為懷抱明星夢的女主角，體會成為巨星前所經歷的酸甜苦辣。為呈現真實演藝圈生活，遊戲中有豐富培訓及各式通告，讓玩家可盡情體驗明星充實緊湊的生活。而豐富的故事劇情一向為《明星志願》的特色，忙碌的日常當然也穿插著令人怦然心動的情節，玩家將陸續與個性迥異的三位男主角相遇，究竟他們會激盪出什麼樣的火花呢?

玩家將會分別與三名男主角邂逅。（圖／星宇互動提供）

玩家將會分別與三名男主角邂逅。（圖／星宇互動提供）

玩家將會分別與三名男主角邂逅。（圖／星宇互動提供）

跟上潮流 維繫粉絲才是王道

隨著網路科技的發達，藝人不僅需要時時增進自己的專業，更要懂得透過網路來培養忠實粉絲。在遊戲中玩家最先遇到的挑戰就是直播，依序點擊粉絲留言的對應按鈕以回應粉絲，回應正確會增加觀看人數，只要在結束前維持一星以上的水準就算直播成功，難度會隨著直播次數增加而提高。此外也可以經營自己的粉絲專頁，透過PO文與粉絲互動、交流近況，還能看到讚數跟留言數，跟現實生活頗為相似。

透過社群維繫粉絲也是當今藝人的工作之一。（圖／星宇互動提供）

透過社群維繫粉絲也是當今藝人的工作之一。（圖／星宇互動提供）

豐富獎勵 完成任務輕鬆領

作為經典角色養成遊戲，《明星志願》新作《明星志願-璀璨星戀》的動向格外令人期待。官方今宣布封測活動進入倒數，並預告封測期間將祭出豐富獎勵，只要完成指定任務即可輕鬆獲得。更多資訊請持續關注《明星志願》官方粉絲團以掌握活動第一手消息。

(科技)