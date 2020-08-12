美國衛生部長阿紮爾訪台之際，前總統馬英九日前發表「兩岸關係與台灣安全」演講，指中共攻台是「首戰即終戰」，且美軍根本就不可能來，遭綠營人士連日質疑；獨派團體「台灣國辦公室」今午約10人左右，到國民黨中央黨部前演出行動劇，要求馬英九切腹自殺、黨主席江啟臣立即開除馬英九。抗議行動在警方戒備下，不到半小時即和平散場。

台灣國辦公室主任陳峻涵表示，馬英九從政以來一直站在反歷史潮流的一方，胸懷大一統信仰，難怪自誇總統應告訴人民如何可以不戰爭，而「接受一個中國」就是馬英九避戰的方法，但歷史教訓告訴大家，失敗主義或姑息主義，才會導致戰爭。

他說，中共目前面對肺炎疫情、全球冷戰局勢及內部洪水等問題，已自顧不暇，哪有心思武統台灣？加上美軍頻繁現身台海週邊，讓中共認清台灣海峽仍在美軍及盟軍勢力範圍，難道馬英九割眼袋損傷眼力而沒看到？馬英九舔共的態度，恐導致國際友人懷疑台灣加入民主陣營的決心而孤立台灣。果若如此，馬英九將成為歷史罪人，因此應切腹自殺，以謝國人，江啟臣該立即開除馬英九。

(中時 )