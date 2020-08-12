立委集體收賄案，立委陳超明辦公室主任梁文一，涉嫌轉交李恆隆賄款，原本獲得10萬元交保，但檢調發現他疑似與其他證人接觸串證滅證，昨深夜訊後當庭逮捕，以涉嫌不違背職務受賄罪，有串證之虞，改向法院聲請羈押禁見。對此，律師林智群用「蟑螂藥」來譬喻：「蟑螂吃了通常不會馬上死掉，它會跑回去巢穴，然後死掉，其他蟑螂吃了它的屍體，也跟著中毒，一起死翹翹」。

據了解，陳超明的律師辯稱，陳超明過去在公司法修法期間並未發言，並未出席去年12月的公聽會，但事後收到100萬元支票，但有申報政治獻金。

檢調調查發現陳超明疑似「拿錢不辦事」，他雖然沒有出席公聽會，僅派了梁文一到場，並對經濟部施壓必須派員出席，但仍向李恆隆索賄200萬；不過因為陳超明未出席，因此李恆隆將該場公聽會的「出席費」，從200萬元被砍成100萬，由梁出面幫陳轉交賄款。

「你以為放你走就是放你走嗎？有沒有買過蟑螂藥啊？蟑螂吃了通常不會馬上死掉，它會跑回去巢穴，然後死掉，其他蟑螂吃了它的屍體，也跟著中毒，一起死翹翹⋯⋯」。

林智群在臉書發文表示，「有些案子，地檢署放你走，不是覺得你沒問題，而是認為你問題很大，放你走，看看你後來去找誰？跟誰聯絡？才能知道幕後黑手，或其他共犯」。更打趣說「如果你有什麼仇人就趕快找他好了」。

網友也贊同回應：「連鎖殺蟑」、「確實很多檢查官就是用這步」、「人的第一反應就是滅證。絕對不會找律師或牧師告解」、「當地檢署是塑膠嗎」、「找律師當白手套是不錯地選擇」、「找有仇的律師朋友」。

(中時新聞網)