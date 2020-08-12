行政院副院長沈榮津今日出席工商時報「壯闊東協，台商雄起」論壇，沈榮津表示，東南亞國家擁有豐富的天然與人力資源，以及龐大的市場潛力，是全球經濟發展最快速的地區，很多國家已經把部分的供應鏈移往東南亞國家。這個趨勢跟政府推動的新南向政策不謀而合，期盼台商朋友，掌握新南向國家投資佈局的契機。

沈榮津表示，工商時報是國內重要的財經媒體，長期關注國內外經濟發展，也協助台商企業掌握每一次發展的契機，在這個國際政經情勢動盪的關鍵時刻，工商時報跟中華徵信所合作，針對新南向市場，營收排名一千大的台商企業進行調查，深度探訪台商在東協發展的現況，堪稱是台灣新聞史上，最深入廣泛的一次跨國廠商經營研究的成果，對政府的政策擬定，以及企業的經營規劃，深具參考價值。

他舉例，台灣跟新南向國家往來，長期呈現穩定升溫的趨勢，2019年雙邊貿易總額超過1,100億美元，佔台灣貿易總額18％，尤其近年來受到中美貿易、科技衝突、疫情衝擊，全球產業供應鏈正在加速重整，朝向在地化、短鏈化、分散市場佈局。

尤其是東南亞國家跟台灣臨近，擁有豐富的天然與人力資源，以及龐大的市場潛力，是全球經濟發展最快速的地區，很多國家已經把部分的供應鏈移往東南亞國家。

沈榮津指出，根據聯合國2020世界投資報告，2019年東南亞的外人直接FDI達到創新高的1,558億美元，顯示東南亞持續成為區域的成長引擎。這個趨勢，跟政府持續推動的新南向政策不謀而合，期盼台商朋友，掌握新南向國家投資佈局的契機。

負責籌組口罩國家隊，獲得重要成功經驗的沈榮津表示，這次台灣防疫表現受到國際社會普遍肯定與學習，歸功於政府、人民、國家隊廠商，齊心協力、超前部署，雖然國際局勢持續處在劇烈變動當中，許多東協國家仍為控制疫情而努力，在這個關鍵的時刻，台商企業除了要在變局中力求生存，未來的投資佈局，也應該超前部署，及早規劃。

沈榮津認為，透過本次大規模東協台商一千大調查與論壇，學者專家的深入研究，相信能幫助台商企業掌握未來產業發展趨勢，抓住新南向國家投資佈局的契機。

他呼籲，政府已經在新南向六個國家，設置台灣投資窗口，將持續提供雙向投資的諮詢服務，強化與新南向國家的多元夥伴關係，並與重要國家與區域組織，洽簽和更新貿易與投保協定，作為台商企業對外佈局的後盾。期盼新南向國家，能成為與台灣互補互利的投資重點地區，台商企業也能因此再創另一波事業巔峰。

(工商 )