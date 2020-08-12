經濟部12日宣布，目前由經濟部政務次長陳正祺代理的經濟部國際貿易局局長，將於8月13日由經濟部國際合作處處長江文若陞任。

新任的國際貿易局江文若局長，學經歷完整，長期參與國際經貿事務，除擔任國際合作處處長外，她曾任經濟部國際貿易局組長、副局長，也曾派駐美國代表處經濟組及駐加拿大代表處經濟組。同時，江局長對國內工商產業相當熟悉，曾經擔任工業局科長及商業司司長等職務。

經濟部表示，江文若局長從基層做起，工作勤奮，且長期參與國際經貿發展及國內產業實務，並襄助部次長與其他國家進行雙邊諮商及合作對話。王美花部長期待江局長在擔任國際貿易局局長後，能夠持續強化我國與其他國際經貿夥伴的貿易與產業合作。

至於經濟部國際合作處處長，將同日由目前在國際合作處的經濟副參事廖浩志陞任。廖浩志處長歷任國際貿易局科長、經濟部駐外機構三等商務秘書、二等經濟秘書、一等經濟秘書及經濟副參事等職務，也曾派駐俄羅斯代表處經濟組、駐英國代表處經濟組及駐印尼代表處經濟組等地，對雙邊經貿合作業務相當嫻熟，未來將負責各國的部次長級雙邊經濟合作會議平台，積極推動各項雙邊經濟及技術合作議題。

(工商 )