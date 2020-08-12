鋁質電容廠立隆（2472）公布財報，第二季EPS達1.62元，寫下單季獲利新高紀錄，累計上半年EPS達2.54元；立隆表示，公司已經攻入中國5G設備，下半年車市也邁向復甦，從在手訂單來看，下半年營運將優於上半年。

立隆受惠於產品組合優化，第二季毛利率、營益率雙率雙升，聯袂以29.98％、18.52％寫下單季新高紀錄，第二季歸屬母公司淨利達2.09億元，EPS達1.62元，同步創下歷史新高，累計上半年合併營收為36.11億元，較去年同期成長4.96％；歸屬於母公司的稅後純益為3.28億元，年增42.6％，累計EPS為2.54元。

立隆表示，在電信產業已深耕多年，已經成為主要電信設備大廠的策略供應商，將能掌握5G快速成長的市場機會。在車用市場方面上半年受到疫情的影響車廠停產、封城政策導致需求快速下降，然在疫情逐漸受到控制以及下半年是車用市場的旺季帶動下，預期今年下半年將會比上半年成長，對於下半年車用市場的銷售表示審慎樂觀。

立隆統計，上半年在產業別銷售分佈來看，EMS／代理商佔34％；電源／綠能佔18.8％；電信網通佔17.9％；消費性／家電佔14.4％；汽車電子佔7.5％；電腦資訊4％；工業／醫療佔3.4％。

上半年營收以產品應用別佔比與去年同期比較來看；電信網通年成長13.3％ ；資訊／雲端年成長11.1％；EMS／代理商年成長 5.6％汽車電子年減8.5％；電源／綠能年減 9.6％；消費／家電年減9.7％。

從營收分布來看，今年在各國積極推出刺激經濟的方案，中國新基建政策對於5G設備、數據中心等建設加速，以及美國基礎設施提案對於5G無限基礎設施及農村寬頻等計畫，電信網路已成為各國優先投資的項目，相關配套設備需求龐大，立隆在電信網通經過多年的努力已經逐漸展現成果。

(工商 )