中央銀行標售400億元2年期定存單，得標加權平均利率0.282％，連續六個月創歷史新低，較7月的0.304％下滑2.2個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行資金調度主管表示，主要因市場閒置資金氾濫，積極進場搶標的結果。

根據央行公布的2年期定存單標售結果，共吸引1,464.5億元資金進場搶標，投標倍數3.66倍，略高於長期平均的3～3.5倍之間，得標加權平均利率再創新低，且為市場預估的0.28～0.30％區間之下。

銀行資金調度主管指出，2年期定存單得標加權平均利率再探底，已連續12個月均為向下趨勢，主要是國際肺炎疫情升溫，加上中美衝突激化，先前各國印鈔及寬鬆救經濟，使得龐大資金滿溢，偏向尋求相對穩定的去處，積極搶標2年期定存單，得標利率屢創新低。

央行從2013年8月開始標售2年期定存單，提供銀行閒置資金的去化管道，至2014年8月增為200億元，2015年8月再調高至300億元，2017年8月三度擴大為400億元至今。

(工商 )