中信金(2891)今舉行法人說明會，對外說明2020年上半年營運概況及經營績效。中國信託金控2020年上半年稅前盈餘253.93億元，稅後盈餘為191.77億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為10.95%，稅後資產報酬率（ROA）為0.61%，每股稅後盈餘（EPS）為0.93元。

中信金控法人說明會由中信金控總經理吳一揆及財務最高主管暨發言人邱雅玲共同主持。中信金控表示，儘管2020年全球受到嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒）疫情影響，中信金控整體獲利仍維持穩健。其中，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）上半年合併稅後盈餘為134.71億元，台灣人壽上半年合併稅後盈餘為81.44億元。

中國信託銀行2020年上半年存、放款動能穩健，帶動淨利息收益成長，財富管理手續費收入亦較去年同期成長，效率比持續改善。截至2020年6月底，中信銀行之合併逾期放款比率為0.38%，合併呆帳覆蓋率為381.4%，資本適足率仍維持穩健水準。

中信銀2Q的淨利息收益率降至1.44%，而存放利差也降到1.75%，淨利息收益率和存放利差均為近5季來新低。

保險業務方面，台灣人壽準備金負債成本持續下降，較去年同期大幅降低31個基點，擴大經常性利差，進一步強化獲利體質。此外，受惠於投資收益的挹注及避險成本下降，獲利大幅成長，台灣人壽上半年稅後淨利較去年同期成長高達38.7%。

(時報資訊)