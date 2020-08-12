桃園市政府去年10月27日與永續城市組織ICLEI簽約2年。目前ICLEI全球有1750個會員城市，其中有10個城市響應「生態物流」，桃園市擔任全球生態物流的社群主席城市，也是台灣唯一一個參與生態物流的都市。

桃園市引領民間企業一同響應環保，從物流底層開始做起，例如最後一哩路低碳排放、車聯網、循環包裝、綠色供應鏈、智慧機器人、智慧調度系統及智慧平台等。桃園市生態物流專案辦公室主任蘇振昇說，2年過後桃園市將成立「生態物流白皮書」，做為生態物流後續推動方案。

桃市府副秘書長邱俊銘表示，桃園基於航空城發展優勢，國內外物流發展相當便利。轄內有超過1800家物流業，總產值高達約2000億，桃園國際機場國際貨物運量更居世界第六名。

邱俊銘說，雖然物流帶來繁榮便利，同時也帶來空氣污染、噪音污染、交通阻塞、廢棄物、道路耗損及溫室氣體排放等。邱俊銘提到，台灣的物流產業與供應鏈，隨著消費型態與商業模式的快速轉變，早已採行突破性的做法，推出各種智慧化技術與解決方案。

「經濟發展也可以很環保！」環保局長呂理德說，從長期與產業界合作的實務角度切入，分享歐盟及亞洲城市目前推動低排放及永續物流所面臨的挑戰、機會與成功實例。無縫接軌國際綠色物流及供應鏈發展趨勢，轉型為更具韌性的企業生態圈。

(中時 )