中華電信日前攜手KKBOX以Bii畢書盡出道十年個人演唱會，打造首場虛擬演唱會「HyperLIVE 2020: Bii Alive」頗受好評。即日起中華電信5G用戶可於Hami VR隨時回看，享受VR震撼的視聽體驗，當中更特別推出驚喜版彩蛋歌曲，邀請粉絲一同體驗。

中華電信提供5G用戶獨享Hami VR服務，包含獨家打造的虛擬演唱會、引進追逐韓流明星紛絲必看的音樂電視節目(The Show)，感受偶像團體在你眼前演出的真實感，以及太陽馬戲團360度全景表演秀的震撼，只要戴上VR設備，就可以享受逼真沉浸式體驗，預計於第四季將推出更多演唱會陣容，滿足5G用戶的期待。

現在搭配中華電信精采 5G購機方案月繳1,399元、綁約30 個月，獨家XRSPACE MANOVA 只要1,990元；HTC VIVE Focus及Pico G2 4K也能以990元的優惠價輕鬆入手。

如果想感受過5G真實魅力後再申辦，中華電信「5G之境體驗車」8月14日將開抵高雄，將5G體驗帶到你身邊。5G之境體驗車有VR設備可讓民眾體驗Hami VR沉浸式內容，也提供最新5G手機、降噪耳機、遊戲手把，讓消費者感受Hami Video 4K影視、樂天桃猿賽事多視角4K直播、韓國The Show多視角轉播、KKBOX Hi-Fi無損音質、Hami書城AR書櫃、AR拍拍看及Hami雲端遊戲等創新應用服務，體驗不僅可獲得精美好禮，還有機會抽5G手機、VR設備等價值超過萬元的好禮。活動於8月14日(五)至8月16日(日)，每日14:00~20:00在高雄漢神巨蛋廣場熱鬧登場。

(科技)