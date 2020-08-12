婚姻路好難！藝人林咚咚和老公郭柏均結婚多年，育有3名子女，沒想到郭柏均被媒體拍到疑似外遇網紅雪碧，婚姻陷入危機，婆婆非但不認為兒子有錯，還指控都是林咚咚的問題，讓她相當寒心。

林咚咚近日在節目《命運好好玩》透露發生婚變時，由於娘家的觀念較傳統，總是勸合不勸離，讓林咚咚相當壓抑，婆家也沒有站在她這邊，反而把所有錯通通怪罪給她，「先生會有這些行為，全部都是媳婦的問題」主持人何篤霖聽到這邊，不禁感嘆：「這也太偏袒了吧！」林咚咚苦笑回應：「因為畢竟是她兒子啊！」就算郭柏均出軌的鐵證被週刊拍到，婆婆仍無條件相信自己的兒子，林咚咚最後終於提出離婚，還被婆婆酸溜溜地質疑：「你一直說我兒子有女人，其實妳要離婚，是因為在外面有男人吧！」

林咚咚除了抖出老公偷腥，也爆料他有債務問題、始終沒有給家用，林咚咚只能獨自扛起養育小孩的經濟責任，但長期待在家中照顧小孩，導致履歷空白，並不容易找到工作，讓她壓力大到淚崩，最後想到三個孩子需要母親，才重新振作起來。

林咚咚考量工作以及希望孩子多接觸爸爸，將小孩先送到婆家照顧，母親節想把小孩接回來時，卻被婆婆以「孩子是他們家的」為由拒絕，甚至指責她「妳已經不適任當小孩的媽媽。」最後揚言報警才順利把小孩帶走，宛如八點檔的劇情讓觀眾看得很心疼，「女人的一輩子真的是很辛苦，真的要多愛自己一點」、「靠自己較實在」、「所以現在的年輕女性不婚不生有什麼錯嗎？！」

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(中時新聞網)