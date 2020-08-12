據德國之聲報導，德政府當地時間周二（8月11日）正式宣佈為加強德國「電子主權」，成立國防網路安全局。政府將為新機構撥款3億歐元（約103.4億新台幣），總部將設置於德國東部的哈勒市（Halle）。

德國國防部長克朗普·凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）稱網路安全局的成立是確保咨詢安全的「一個里程碑」。

人工智能專家伊戈爾（Christopher Igel）稱網路安全局當前的首要任務是吸引德國網路安全領域裏最優秀的人才。此機構未來的任務將是研究有效防範網路威脅的對策。

早在2017年，德國指控大陸情報機構利用網路工具來滲透政商界，但遭大陸否認。當時德國政府稱大陸間諜通過LinkedIn平台假賬戶來收集約1萬名德國政商人士的資料。

此網路安全機構早在2018年就通過決定成立，但因總部設立地點有爭論，導致延誤2年。

(中時新聞網)