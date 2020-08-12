阿里巴巴參與投資的百世集團，正尋求將其快遞和貨運業務在香港上市，但發行規模和估值目標仍未確定。

據百世集團官網資料，該公司成立於2007年，業務範圍包括快遞、快運、供應鏈管理、末端服務、運力匹配、國際電商物流、物流金融等業。2017年9月，集團在美國紐交所掛牌。公司於2008年獲得阿里巴巴和富士康A輪融資，涉及1500萬美元。

截至去年12月底，百世的業務涉及中國、美國、德國、泰國、日本、英國、法國、南韓、香港等20個國家和地區。

(工商 )