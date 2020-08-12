百世集團傳分拆業務到港上市 15:002020/08/12 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 阿里巴巴參與投資的百世集團，正尋求將其快遞和貨運業務在香港上市，但發行規模和估值目標仍未確定。 據百世集團官網資料，該公司成立於2007年，業務範圍包括快遞、快運、供應鏈管理、末端服務、運力匹配、國際電商物流、物流金融等業。2017年9月，集團在美國紐交所掛牌。公司於2008年獲得阿里巴巴和富士康A輪融資，涉及1500萬美元。 截至去年12月底，百世的業務涉及中國、美國、德國、泰國、日本、英國、法國、南韓、香港等20個國家和地區。 (工商 ) #百世 #快遞 #美國 #阿里巴巴 #港上市 也許您會感興趣 推薦閱讀 友嘉朱志洋 將掌上市櫃公司協會 04:102020/08/12 產業．科技 美上市陸企 不符會計標準將除牌 04:102020/08/12 國際大事 李成家否認內線交易 300萬交保 04:102020/08/12 社會新聞 世界500強 陸企家數首超美國 04:102020/08/12 財經焦點 美吾華李成家 涉內線交易 04:102020/08/12 財經要聞 港貨輸美 9月25日起須標中國製 04:102020/08/12 全球財經 傳Airbnb月底將申請IPO 09:132020/08/12 財經 剝離用戶資料需1年 微軟收購TikTok遇難關 04:102020/08/12 全球財經 港新冠死亡人數逾60人 5000外傭聚集等候簽證引感染風險 12:362020/08/12 兩岸 陸港觀盤－醫材類股為未來新亮點 04:102020/08/12 全球財經 財經熱門新聞 日媒爆2陸企挖角逾百名員工 台積電這樣回應 - 財經 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 大同經營權大戰 市場派王光祥被斷頭近1.1萬張 - 財經 遭台積電斷貨 華為CEO自爆最大敗筆 - 即時 美股恐跌回3月低點？「新債王」再爆驚語 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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