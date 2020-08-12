黎巴嫩貝魯特港區8月4日發生大爆炸，造成數千人死傷、30萬人流離失所，震驚國際，各國紛紛調查港口危險物品存放狀況。台灣港務公司今也公布各港口的硝酸銨存量，總計53個硝酸銨貨櫃分別置於基隆、台中及高雄港。

港務公司表示，硝酸銨是危險的化學物質，在農業上可以用於生產肥料，在工業上則是炸藥的原料之一，不論是採礦或是拆除建築物時都能使用，因此儲存條件為緊閉、乾燥、避免受到光的照射，且遠離可燃物、火源與熱源。

根據盤點，國內有53個硝酸銨貨櫃，分別為基隆港11個、台中港28個以及高雄港14個。港務公司表示，根據《國際海運危險品準則》，硝酸銨不屬於《商港法》所列需24小時運離港區的「高度危險品」，經查目前也沒有高度危險品儲放於港區內。

交通部航港局日前組成督導小組，發現的缺失包含廠區平面圖（含危險物品儲放區域）未及時更新、現場危險物品專區標字及標線模糊、危險物品隔離距離不足、消防設施改善及加強教育訓練等，均已要求業者限期或立即改善。

港務公司指出，已轉請各分公司特別針對轄屬港口貨櫃集散站，若有存放硝酸銨貨櫃的櫃場，應特別提醒該櫃場須加強安全防護與巡檢。

(中時 )