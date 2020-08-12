前財經主播朱琦郁轉戰演藝圈後，當起專業主持人，近期更以房地產主持打出網路聲量，在網路節目中介紹全台房地產，不僅介紹過後的房產，銷售創下佳績，她更曾介紹後瞬間賣出5房，銷售額破億，還受邀到海外介紹日本東京的房產，成為新一代房地產女王。

朱琦郁自去年接下網路媒體房地產節目後，走訪全台介紹，受到不少粉絲與想要買房、投資的人關注，甚至曾在介紹新北市汐止的一處房產後，瞬間湧入破億成交量。

最特別的除了介紹北部房產外，也到了高雄、台南、宜蘭等地區，讓觀眾看到更多台灣之美與各地新建案。也曾受邀到日本東京介紹台商的日本好房，詳細介紹到東京如何置產和注意事項。

本身擁有財經背景的她，介紹起房地產得心應手，也希望帶給觀眾看到更專業和詳細的投資、自住的觀點與資訊，讓想要買房或居住的民眾，可以更方便也更全面的了解當地居住狀況，以及每個建物的優缺點。

(中時新聞網)