美國民主黨總統候選人拜登11日宣布擁有印度裔與非裔血統的加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）為副手，針對賀錦麗出線，DoubleLine Capital創辦人、有「新債王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）警告斷言，川普會贏得總統大選，此外，他甚至認為美股有機會再跌到3月低點。

外媒報導，岡拉克在一場網路直播中指出，他敢打賭拜登不會在11月美國總統大選中擊敗川普，認為政治環境極為惡劣，民意調查非常不穩定，目前的民調結果並不代表川普的真實支持率。

談到拜登選擇賀錦麗為副手，岡拉克形容，賀錦麗可能太有個性，這不是個好選擇，不過距離投票還有很長一段時間，應該還會有變數。

岡拉克一向不看好民主黨拜登，今年1月時曾說拜登無法贏得黨內初選，3月又批評拜登沒有當選美國總統的資格。

岡拉克也預期市場將在總統大選前出現顯著的波動，美股若跌回3月股災低點也不驚訝。對於金價周二出現暴跌，他則認為，雖然金價出現回調，但未來仍將持續走高。

(中時新聞網)