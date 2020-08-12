兩性關係中，最不能忍受的就是遭到另一半背叛、外遇劈腿，原本親密的關係中，出現了第三者，對感情來說是何等的傷害。資深媒體人許聖梅在《震震有詞》中分享一起驚悚的社會案件，一名女子與交往多年的男友結婚後，卻又與小王發生關係，甚至懷孕，腹中小孩的父親是誰都搞不清楚的狀況下，生下孩子，因罪惡感作祟，持刀殺死僅四個月大的嬰兒，最駭人聽聞的是，在他入獄服刑後，她的獄友表示，每天都能聽到嬰兒的哭聲。

這名女子大學就與男友交往多年，兩人感情也相當甜蜜，畢業後感情修成正果，恰巧兩人也進同一家公司服務，但女生又跟同公司的男同事搞曖昧，甚至發生關係，一個月後她發現自己懷孕了，因為不確定孩子的父親是誰，就懷著忐忑不安的心將孩子生下來。

人妻因罪惡感犯下罪刑。(圖／翻攝自震震有詞YouTube頻道)

懷孕期間她的情緒本就非常不穩定，產後更擔心孩子愈大後此事會東窗事發，而焦慮不已。她試圖悶死孩子，但不成，某天持家中現有的水果刀朝僅有四個月大的孩子，以51刀致死，且刀刀幾乎都是直接將孩子身體劃開。

起初，眾人以為她是產後憂鬱症所致，除了對自己的親生骨肉痛下毒手外，她更自殘，顯現她情緒憂鬱相當嚴重。後來她自己將事情始末全部托盤，警方也驗出孩子的DNA，結果確定是老公的，她也因此入獄服刑，但每個晚上她都會對獄友說，「麻煩睡過去一點，我小朋友要睡。」獄友聽完一愣，但另外一位獄友卻說，「每天晚上都有聽到嬰兒哭」，讓人毛骨悚然。

人妻入獄後，與獄友的對話讓人毛骨悚然。(圖／翻攝自震震有詞YouTube頻道)

這名女子一審被判刑15年，二審時法官考量她精神狀態關係，且又失去孩子，因而改判7年有期徒刑定讞。

(中時新聞網)