紅襪隊今天在主場迎戰坦帕灣光芒隊，打完8局光芒以8比2大幅領先，9局上紅襪隊雙換人，一次更動兩位守備球員，其中之一是林子偉代替波格茲守游擊，棒次則為第5棒。

林子偉上場守備馬上就有生意上門，接到光芒隊日籍球員筒香嘉智擊出的游擊滾地球，快傳一壘將他刺殺出局。9局下，林子偉首先上場打擊，2好3壞滿球數後揮棒落空被三振，打擊率下滑至1成67，終場光芒8比2獲勝。

印地安人、小熊之戰，9局上小熊7比1領先，印隊也實施雙換人，其中張育成代替林鐸守游擊，打第3棒。而他也沒閒著，接到小熊隊康崔拉斯擊出的游擊滾地球後，策動一次成功的雙殺守備，結束小熊隊這半局的攻勢。

9局下，印隊從第4棒開始打，只打到第8棒就3人出局比賽結束，張育成沒輪到，打擊率還是1成67，但有守滿1局，紀錄上算出賽1場。

比賽結果小熊7比1獲勝，36歲老將列斯特先發6局、失1分，拿下勝投，戰績2勝0敗、自責分率2.06；生涯第192勝到手，距200勝大關已不遠。

(中時 )