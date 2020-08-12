路易斯夫婦與第3任寄養家庭的瑞滋媽媽一起觀看俊俊的生活照。（謝明俊攝）

俊俊就讀國小的老師分別製作送別卡片給俊俊。（謝明俊攝）

苗栗家扶中心特別準備俊俊最喜歡的魯肉飯。（謝明俊攝）

苗栗家扶中心人員擁別俊俊話別。（謝明俊攝）

俊俊第2任寄養家庭也前來送別。（謝明俊攝）

路易斯夫婦與俊俊一起切蛋糕慶祝新生活的開始。（謝明俊攝）

苗栗家扶中心督導吳明慧說明俊俊出養美國經過

11歲的俊俊，2歲大時就因父母離異無法過正常家庭生活，經苗栗家扶中心安排3個寄養家庭，在國內找不到適合領養家庭下，由忠義基金會協助經過3年的媒合，終於找到美國加州路易斯夫婦成為俊俊的領養父母，路易斯夫婦專程來台接俊俊，12日首度見面，場面溫馨感人。

俊俊在兩歲大時，就因父母離婚無法獲得穩定且安全的照顧，在縣政府及苗栗家扶中心的介入協助下，將俊俊安排在寄養家庭安置照顧，前後歷任三任寄養家庭至今。

寄養照顧期間，發現俊俊因社會情緒發展遲緩、注意力過動等問題，致日常生活中時常引發焦躁情緒，使得照顧者無力又高壓，讓發展議題更趨挑戰，因此，八年寄養安置期間共更換三戶寄養家庭。

八年寄養期間，社工持續關心俊俊原生父母的情況，但因原生父母無力照顧，也同意將俊俊出養。因而在105年由苗栗縣政府轉介忠義基金會進行出養媒合，終於在108年媒合確定，由一對住在美國加州的路易斯夫婦收養俊俊，路易斯是美國人，路易斯太太則是香港裔美人。

為了降低對陌生養父母的不安，忠義基金會特別安排路易斯夫婦多次透過視訊，與俊俊聯繫關切，並讓俊俊了解未來生活安排。由於疫情影響，路易斯夫婦上個月底才搭機抵台，並經過14天的隔離檢疫程序，12日上午首度與俊俊見面。

負責照顧俊俊的第3任寄養家庭陳瑞滋媽媽，在確定俊俊即將出養美國後，每天都特別珍惜與俊俊相處的日子，尤其是這一周來，瑞滋媽媽想到俊俊要遠離美國就失眠，12日上午，瑞滋媽媽特別陪著俊俊與新的養父母見面，第2任的寄養家庭以及俊俊就讀國小多位老師也都前來跟俊俊道別。

由於知道離別在即，在苗栗家扶中心等候新養父母的俊俊，因不捨而不停哭泣，路易斯父婦一見到俊俊就蹲坐在旁安撫，家扶中心及志工們也不停地安撫俊俊情緒。瑞滋媽媽一面將俊俊的生活習慣交接給路易斯夫婦，一面則不停的拭淚，讓人見了不禁鼻酸。

苗栗縣政府正式將俊俊交給路易斯夫婦後，路易斯夫婦將在近日離開台灣返美，讓俊俊展開人生另一段新生活。

(中時 )