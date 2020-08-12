有微軟員工在旗下Yammer社交網站一個名為「聯繫 CEO」的特殊群組中進行了一個「是否應該收購 TikTok」的投票，在參與投票的250名公司員工中超過6成表示反對，比例為63%表示「反對」、19%表示「不確定」、18%表示「支持」。

據《Business Insider》的報導，這當中有部份員工亦對TikTok收購的事宜作出討論，其中一位員工留言說：「在Satya Nadella成為CEO以來，特別是成為該公司的一部分，我感到無比自豪，但這是我很長一段時間以來第一次滿肚子疑慮，也許我們並沒有在做正確的事情。」其他員工的留言亦呼應了類似的觀點。

在定出45日限期後，川普曾表示：「無論TikTok美國業務最後賣給任何一間美國公司，達成交易協議金額的一部份收益都應上繳美國財政部，因為是美國政府促成這筆交易的。」有微軟員工認為美國政府從中抽佣就如同「賄賂」一樣，他認為：「幾乎從任何角度來看，這筆交易都是不道德的，難以想像 微軟甚至願意走到如今這一步。」

對於這次微軟內部員工的投票，《Business Insider》指出參與投票的250名員工只屬於微軟公司15萬員工的很小部份，但亦反映出部份員工對收購TikTok交易的看法及表態分佈，有反對的員工更表明這可能是他們入職微軟以來，首次懷疑公司採取措施的正確性。

微軟尋求收購的TikTok業務價值250億至400億美元，這將是微軟歷史上最大的一筆交易，但仍遠低於TikTok的估值500億美元。據香港《南華早報》報導，一名瞭解該談判的人士稱，微軟提出的初步報價如同「房子著火時搶劫屋主一般」。據美媒報導，除微軟外，包括推特、黑石、紅杉資本、軟銀、泛大西洋投資在內的多家企業也想加入交易談判。

(中時新聞網)