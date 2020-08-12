首家日商餐飲來台掛牌上櫃的亞洲藏壽司，暫定9月掛牌上櫃。亞洲藏壽司2020年上半年累積營收達到10.10億元，與同期相比，逆勢增長8.47％，目前全台店舖數已達到27間，為在台最多店舖數的日系迴轉壽司品牌。未來亞洲藏壽司將持續加速展店並放眼海外市場，目標三年內插旗中國、東南亞等亞洲市場。

亞洲藏壽司為日本Kura Sushi, Inc.在臺灣成立的子公司，以「くら寿司」品牌經營連鎖迴轉壽司餐飲服務，2014年在台北市松江南京設立「台灣一號店」，2017年首次導入土藏造型街邊店，目前全台店舖數已達到27間，為在台最多店舖數的日系迴轉壽司品牌。

亞洲藏壽司繼去年開了6家新店後，今年上半年也陸續開出3間新店鋪，展望下半年，在疫情緩和之後公司的營運狀況也逐漸回穩，亞洲藏壽司將秉持穩健經營的腳步，持續規劃展店投資，包含近期開幕的宜蘭新月店、新莊宏匯店等，希望能夠在今年底達到在台店鋪數突破30間的目標。

亞洲藏壽司表示，台灣消費者對於日式餐飲的接受度高，加上壽司文化在台灣有非常久的淵源，帶動日式迴轉壽司產業在台快速發展，亞洲藏壽司將持續擴大在台服務範圍並加速拓展品牌能見度，以每年開設5~10間新店的速度持續展店，目標在台灣達到50間店鋪以上的規模，奠定「くら寿司」品牌在台灣堅實的基礎，進一步放眼亞洲市場，實現亞洲藏壽司集團擴張至200店的長期目標。

(中時 )