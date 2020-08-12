澳門已故賭王何鴻燊家族人口眾多，4房妻子給他添了17名子女，孩子們除了在學業、工作方面有所成就外，模樣也多生得俊俏精緻，其中，三房陳婉珍的長女何超蓮，擁有玲瓏身材與娃娃般的精緻五官，被封為「最美千金」，去年她情路上有大收穫，認愛大陸帥氣男星竇驍，公開後兩人經常在社群放閃，最近分享了「情侶體操」影片，畫面更是甜蜜到讓網友大喊「過激」。

日前賭王何鴻燊過世，留給家人無限的不捨，何超蓮也不例外，所幸這段低潮期有男友竇驍陪著，甚至以「準女婿」身分出席賭王的喪禮，也住在三房的豪宅中，地位儼然受到何家人的認可。

何超蓮與男友竇驍大玩情侶體操，畫面激情又甜蜜。(取材自微博)

何超蓮跟男友感情甜蜜蜜，兩人因為疫情暫且停工休息，在家互相作伴的時間也甜蜜地過，她在社群平台分享了日常生活，跟竇驍換上情侶運動服，挑戰體操合體技，竇驍讓女友面對他趴下，自己則攀過她的背，從何超蓮胯下抓住她的雙手往上一提，何超蓮瞬間後空翻並落入男友的懷抱，夾抱男友的姿勢猶如「火車便當」，竇驍則是笑著深吻何超蓮，一連串動作甜蜜又激情，讓人看了直呼好幸福。

(中時新聞網)