受到嚴格的防疫封鎖措施影響，英國第二季經濟崩跌20.4%，創下該國史上最嚴竣的萎縮，也是截至目前為止，所有主要經濟體中最慘淡的經濟表現。

為了防止新冠肺炎疫情擴散，英國在4～6月期間實施最嚴格的封鎖措施，其影響也直接反映在該季的經濟表現上。這個全球第六大經濟體在連續兩季出現負成長後，正式宣告陷入衰退。英國首季經濟下滑2.2%，反映自3月24日起實施的防疫封鎖措施。

英國國家統計廳周三公布，英國第二季國內生產毛額（GDP）季減20.4%，大致符合市場預估的季減20.5%，且跌幅超出歐元區第二季GDP跌12.1%，以及美國同期GDP季減9.5%。

與去年同期相比，英國第二季GDP下滑21.7%，但優於市場預估的年減22.4%。第二季企業投資年減31.3%。

不過，英國國家統計廳表示，單就6月來看，英國經濟已出現復甦跡象，其6月GDP較5月成長8.7%，略高於經濟學家平均預估的成長8%，惟仍低於2月疫情爆發前的水準。

此外，數據顯示，6月GDP年減16.8%，好於經濟學家預估的年減18.5%。6月服務業產出月增7.7%，工業產出月增9.3%，製造業產出月增11.0%，營建業產出月增23.5%。6月商品貿易收支為逆差51.16億英鎊，超出經濟學家預估的逆差47.5億英鎊。

(時報資訊)