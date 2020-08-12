大陸杭州餘杭區一位30歲劉姓女子經營童裝店維生，聽信閨蜜的讒言，以為做場法術就能生意興隆，還能和喜歡的偶像鄧倫相戀，前前後後被閨蜜騙走超過千萬的台幣。直到警方介入調查她才知道，全是一場騙局，她根本從未真的和偶像戀愛。

據《杭州新聞》報導，這位劉姓女子在杭州餘杭區經營童裝店，訂價合理而生意興隆，因此讓她獲利不少，小紫（化名）因常來購買童裝而熟識劉女，兩人相當投機，一拍即合便，小紫便慢慢成為劉女的閨蜜。

而小紫本業為賣泰國佛牌維生，她表示佛牌有助於轉運招財，也可以透過辦法事消災，劉女因當時感情問題前後與小紫買佛牌、做法事超過40次，最後仍和男友分手；而小紫知悉劉女相當喜歡大陸當紅偶像鄧倫，便在2018年9月時，聲稱她認識鄧倫助理，以鄧倫也在她這買了一樣的佛牌為由，讓劉女爽快打開皮夾，還讓劉女成功加了「鄧倫」與「鄧倫助理」的微信。

去年7月，這位微信上的「鄧倫」更用訊息和劉女告白，兩人迅速成為男女朋友，劉女竟真的和夢寐以求的偶像談戀愛，簡直開心到飛上天。為了能真的鄧倫修成正果，在2018年9月至2020年2月間，劉女一共轉帳超過50次給小紫，總金額高達330萬人民幣。

直到今年6月，劉女遲遲未見到偶像，才終於起了疑心，問起小紫也不停推託甚至含糊其辭，她才發現自己可能受騙，便前往警局報案。經警局調查她才發現這全是騙局，在微信上說愛她的「鄧倫」全是假的，被閨蜜詐騙又幻想破滅，相當悽慘。而6月11日時警方在吉林省抓獲小紫等共計4人嫌犯，全案進一步偵辦中。

(中時新聞網)