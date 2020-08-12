振興經濟全民動起來！繼政府推出振興三倍券之後，各大業者紛紛加碼響應，現在就連彰化縣政府也早在6月加碼推出第一波「彰化縣觀光振興方案」抽獎活動，即日起至9月15日在指定店家消費滿500元，即可憑發票參加抽獎，拚最大獎50萬元轎車；第二波加碼方案則是「彰化振興三倍購」，祭出總獎金320萬元大禮，並於8月10日在彰化縣府三樓簡報室共同辦理兩個活動的第一次公開抽獎，透過網路直播的方式，發佈在愛玩彰化FaceBook粉絲專頁，邀請大家一同共襄盛舉！

彰化縣為了振興觀光，推出FUN心玩、FUN心購活動，只要前往彰化縣遊玩消費即可每月參加抽獎/截取自youtube

彰化縣政府為了積極推廣在地觀光，6月就推出了第一波的「彰化縣觀光振興方案」抽獎活動，即日起至9月15日至彰化縣的觀光工廠、休閒農場、旅館民宿業、歷年彰化十大伴手禮，以及「小客車、機車、三輪車、腳踏車租賃業」、彰化縣旅遊產業協會會員，只要消費滿500元就能憑發票參加抽獎。「彰化縣觀光振興方案」的獎項有5萬元1名、1萬元5名、5000元10名外、免費住宿券、緞帶王高級緞帶絲巾禮盒、台灣玻璃館高級耐熱水晶鍋、彰化好禮包10名，共計256個獎項，未中獎者會併入「彰化振興三倍購」繼續抽。

「彰化振興三倍購」是在行政院發放振興三倍券之際，推出的第二波加碼方案，活動期間特別延長至12月31日止，超大手筆祭出總獎金320萬元大獎，結合彰化縣各商圈及觀光工廠與彰化縣旅遊產業協會，以「現抽」、「現賺」、「現送」三倍購，讓來到彰化的遊客感受抽不完大獎的好康。「彰化振興三倍購」的獎項則有gogoro3、電冰箱、電動輔助自行車、電視機、iPad各1名，以及3000元現金返還獎100份，共計有105個獎項。

彰化縣長王惠美在律師見證下親自抽出幸運兒/截取自youtube

抽獎當天會由彰化縣長王惠美公開抽獎，聘請律師陳振吉擔任見證，還邀請到彰化縣民宿協會許健泰理事長抽出40間民宿住宿券、員林紅樓商旅周桂得抽出紅樓商旅25間住宿、彰化縣旅遊產業協會理事長吳世長抽出旅遊產業協會業者共同贊助的彰化好禮包100份。彰化縣縣長王惠美表示，期望透過此次振興抽獎活動，進而凝聚在地力量及加深遊客對於彰化的認同感，也希望彰化的觀光行程能夠達到永續經營的目標，更呼籲全國民眾越早買、買越多、抽越多，中獎機會就越大，歡迎來彰化消費、拚經濟！

(中時新聞網)