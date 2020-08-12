2020年卓越銀行評比結果，遠東商銀獲「最佳品牌形象」與「最佳專業團隊」二大獎，由金管會主委黃天牧頒獎，遠銀總經理周添財代表領獎。

遠銀連續六年獲得卓越銀行評比肯定，周添財表示，歸功於整合遠東集團資源所打造的生活金融「十樂平臺」，由樂富、樂家、樂居、樂信、樂融、樂知、樂享、樂遊、樂創、樂益共十大面向，展開與客戶生活的全方位交流。例如為高齡長者客戶開辦樂齡學院，為社區客戶打造樂活空間，並積極開發iSmart智慧分行，整合醫療、休閒、百貨、量販、網購及通訊等遠東多元資源，成為客戶享受理財富足的快樂平台。

遠銀指出，隨金融服務數位化，該行近年逐步將實體分行定位成客戶專屬的「樂活空間」，不定期舉辦藝文饗宴、手作體驗及私廚料理等各類主題活動，邀請客戶品茗、賞咖啡及參與各種輕學習，創造屬於自己的故事，此舉顛覆傳統分行定位，展現分行的新風貌，廣受社區客戶的喜愛。

周添財認為，擁有專業、快樂的團隊才會有滿意的客戶，因此積極投入教育訓練資源，投資員工提升專業能力，同時培養團隊默契，透過人機協同合作提供客戶One Team to One Service，也因而榮獲勞動部人才發展品質管理系統（TTQS）金牌獎的肯定，並連年入選「台灣就業99指數」及「台灣高薪100指數」成分股。

遠銀強調，將持續推出貼近客戶生活需求的特色分行，打造十樂金融生活平臺，提供卓越的專業服務，與客戶偕手擁抱富足、快樂的生活。

(工商 )