時力臉書圖。(翻攝時力臉書)

日前民進黨辦理營隊時表示，將努力讓年輕世代了解理想外還有現實感，簡單講就是針對時力並「靠北左膠」。時力黨部今日於臉書回擊「民進黨的批評對解決當前的社會難題毫無益助，這樣惡質的政治操作，就算贏了選舉又如何？」

時力指出，過去民進黨所提10年政綱，同樣提到財政與稅制、高房價、參與式民主、透明的決策過程，以及公益及正義的資源分配等理想和目標，更強調分配正義和世代正義。難道民進黨當初這些理想，也成為了「靠北左膠」的目標？

時力表示，會推「實價登錄2.0」，是因台灣房市資訊不夠透明，導致炒作者利用資訊落差獲取暴利，更讓房價居高不下，青年世代無法購房安家。實價登錄2.0的改革目的在於讓資訊更充足，使市場運作正常化。

時力說，有關「國旅補貼」政策，是民進黨政府接連提出暖冬、秋冬及安心旅遊等補助，但正因這種補貼讓部分缺乏競爭力的業者得以續留市場，也讓觀光產業錯失轉型升級的契機，更無助擴大國旅市場。反對國旅持續發補貼，呼籲回歸市場機制並轉型升級。

時力指出，「晶片身分證」原訂於10月換發，從隱私權保障、換發程序到得標廠商皆受各界質疑，不只民間團體要求政府暫停計畫，資訊戰專家也發出警訊，然而至今未獲政府正面回應。在資訊戰的時代，要求政府強化個資保障。

時代力量表示，對政府的政策提出建議或批評，是在野黨的責任，執政黨也應廣納意見並擴大論辯的廣度和深度，若只是為了選舉利益而將提出反對意見的人或政黨貼上特定標籤，不但對解決當前的社會難題毫無益助，更無助台灣向前。

(中時 )