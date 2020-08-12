高市補選決戰72小時 陳其邁喊「衝破罷韓93.9萬」

民進黨今中常會，據轉述，民進黨秘書長林錫耀黨務報告時表示，週六登場的高雄市長補選，選情穩定，但大家一起催票，候選人陳其邁有喊出「93萬票標準」，希望中常委一起催票。

此外，邀請民進黨國際事務部主任羅致政以「民進黨政黨外交的策略與挑戰」為題專案報告，據轉述，羅致政指出，目前政黨外交工作上，包括為國內大使組觀選去高雄觀選、與大使團有通訊群組，對於臉書貼文、政策相關資訊，第一時間翻譯各透過群組傳給各國大使參考，大使團對於這樣的溝通聯繫，都非常肯定。

民進黨發言人廖泰翔會後轉述黨主席蔡英文聽取報告後裁示，政黨外交是全黨都應該動起來的工作，樂見黨部各部門舉辦一系列的活動，協助推動本黨民主、人權的普世價值理念。

總統強調，政黨外交是台灣整體外交工作的一環，因此推動政黨外交是本黨必要也是重要的工作。

總統表示，在政黨外交工作上，除了協助本黨執政下的外交事務，為政府的外交政策與對外作為，做積極的論述與辯護之外，也運用更數位、更與時俱進的網路與社群，讓外交充滿溫度與熱情。

總統說，黨部是本黨甄選及培養人才的地方，未來民進黨將持續發掘與培養更多有興趣、有能力從事國際事務的年輕朋友，為本黨的外交工作打下長遠深厚的基礎。

(中時 )