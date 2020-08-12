被稱做「死亡公路」的北宜公路，沿途九彎十八拐，車禍意外時有所聞，也是最神秘陰森的台灣公路。一名網友在隨意窩網站分享了朋友的親身經歷，友人三更半夜開車在北宜公路，卻意外撞見穿著全白的女子手裡抱著一名嬰兒。如果是你，你會繼續開車不理會還是拗不過良心踩著煞車載他們一程呢？

小劉（化名）因為工作關係，常深夜開車從北宜公路回宜蘭，偏偏北宜公路可是出了名的鬧鬼，特別是夜晚行徑九彎十八拐，那個氛圍活生生就像陰間地府。

某天夜晚，小劉獨自開車行駛北宜公路，經過一個小村落，雖然小村落只有少少幾戶人家，卻連一個照明燈都沒有，他覺得氣氛特別詭異不適。不久後，小劉看見前方有位穿著白衣服的女子，對著汽車招手，小劉當下心情複雜，仍不知不覺的放慢車速。

那天霧氣特別重，小劉開著遠光燈，靠近時發現是一位長髮飄逸的女人，風吹得她頭髮漫天飄揚，小劉不自覺全身發抖哆嗦，越想越不對勁，正想踩足由油門離開的同時發現女人手上還抱著一名嬰兒。

汽車離女人不到十公尺的距離，小劉違拗不過良心的驅使，心軟的停下車，聽見女人從汽車後方急促跑步的聲音，車門被打開，一陣涼風竄了進來，車門關起，小劉立刻啟動車子離開。小劉死命地往前開，但從頭到尾，女人始終不發一語，小劉嘗試交談，仍無法得到回應，只聽見嬰兒熟睡咬牙的聲音，可是小劉也沒有勇氣回頭查看。

天色稍亮，汽車終於繞出山區，小劉回頭往後座看，只看見熟睡的嬰兒，幾小時的車程裡，那位女人到底在哪裡？小劉全身發毛，急忙開車到警局報案，把嬰兒交給警方後便駛去離開。過不久，小劉撥了電話到警局關切，沒想到換來警察的一陣大罵：「你搞甚麼鬼啊！那位女人把嬰兒放在你車上，想回頭拿行李，你看也不看，開了車就跑，急得媽媽到處找小孩！」

原來一切都是小劉內心在作祟，這也終於讓他鬆了一口氣。人鬼殊途啊，到底是人可怕還是鬼可怕，這則親身經歷的故事，我想「人」才是世上最可怕的生物吧。

(中時新聞網)