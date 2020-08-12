擋風玻璃敲破5個透明窟窿。（~~我愛鹿港小鎮~~／吳敏菁彰化傳真）

車頭也刮損。（~~我愛鹿港小鎮~~／吳敏菁彰化傳真）

鹿港中山路香客大樓旁停放轎車，今晨近7時許，在眾目睽睽之下，被當街砸車，照片被PO網，網友直呼，「真的是很離譜，沒有王法了嗎！」，但也有網友不滿車子亂停都佔到車道，影響早市了。鹿港警方表示，已經立案偵辦，並積極調閱監視器追查中。

這部被砸毀的轎車，警方研判從昨夜就開始停放，被動私刑砸毀，掀起嘩然，徵求是有人錄到影。民眾也指出，那裡應該是紅線，只是不是用畫的，是用紅磚排一排紅線，停車的位置，至少會占掉半個到一個車道，很明顯的違規停車。況且，那後面有早市。一早車流量很大，可能影響路線暢通。車子有毀損就報警吧，周圍都有監視器，更有提醒，下次去看那裡平常是誰在那擺攤位，你可能占到他位置了。

但網又更非議，就算違規也不能敲人家車子吧！還敲成這樣，破壞他人財產。也有網友說，上次機車放附近，確定沒擋到住戶出入，安全帽竟然會自動飛到旁邊2公尺遠堆放資源回收物的地方。後來就習慣把安全帽也鎖在置物箱裡 看她怎麼丟！

鹿港派出所所長李榮峰表示，已立案偵辦，並積極調閱監視器追查中，依法偵查，防制不法，並呼籲如有報案需求請利用110報案專線。

(中時 )