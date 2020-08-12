華碩（2357）在受惠疫情帶動居家辦公、遠距教學急性需求，第二季營運動能大幅彈升，營收、獲利雙長下，亦拉抬其上半年有三率三升、獲利年增達6成的表現，拉抬其今年上半年稅後每股盈餘來到8.4元。

單季品牌營收在計入手機業務後，有季增逾3成、年增近2成的表現，來到850.7億元，毛利率在PC產品線比重較上季再拉升下，微幅減至16.3％，營業利益率則有超過1個百分點的增長，達5.7％，單季稅後淨利翻倍季長年增、達53.15億元，拉抬稅後每股盈餘達7.2元，相當於去年第三季的旺季高峰水準。

在手機業務部分，由於第二季進入上一代機款庫存去化期，單季營收季減逾4成、為13.63億元，稅後虧損4.61億元，稅後每股虧損約0.7元。

以上半年營運表現來看，雖營收規模略較去年同期縮減約4％、降至1,491.13億元，惟其三率皆有明顯增長表現，毛利率為16.4％、營業利益達5.2％，淨利率亦有4.2％，累計稅後淨利年增6成、達62.03億元，稅後每股盈餘達8.4元。

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