大陸再度就中美關係發聲，大陸外交部副部長樂玉成12日表示，對於中美關係，未來幾個月十分關鍵，雙方應牢牢把握兩國關係的正確方向，確保其不失控、不脫軌；對話不能中斷，尤其兩國外交部門不能陷入「無線電靜默」。

大陸外交部網站在當日刊出樂玉成接受觀察者網的專訪稱，中美要聚焦合作，有管控分歧，雙方問題已經夠多了，「不能再做加法，而要想辦法做減法」，無論是什麼問題應該帶到談判桌上進行協商。

他指出，中美的抗疫合作應是當務之急，此外在經貿、執法、禁毒、地方等雙邊領域，氣候變化、減貧等全球治理問題和北韓核武、中東、阿富汗等問題上，雙方還有很多協調、合作空間；兩國有分歧是正常的，但要以理性和務實的態度處理分歧，尤其不能人為擴大分歧，更不能製造新的分歧。

針對外界稱，中國大陸外交更加強勢、在國際上更加咄咄逼人，是導致中美關係緊張的重要原因，樂玉成表示很不認同。

樂玉成稱，對外擴張、稱王稱霸不是中國的文化傳統。但中國大陸發展了，進步了，自然就應該為國際社會多盡責、多作貢獻，這也是國際社會的普遍呼聲。

樂玉成強調，中國大陸始終奉行獨立自主的和平外交政策，但謙和有禮不意味著不講是非、放棄原則。在涉及國家核心利益和民族尊嚴的問題上，中國無路可退。

(工商 )