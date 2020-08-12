鴻海（2317）12日下午三時召開法說會，法說會前鴻海先行公布第二季財報，經結算單季稅後純益228.8億元，季增998％、年增34％，EPS達1.65元優於今年首季的0.15元及去年同期EPS的1.23元；惟上半年累計稅後純益249.64億元，仍呈年減32％，EPS為1.8元。

其中第二季營收1.13兆元，季增21％、年減3％；毛利率5.9％，季增1.4個百分點、年增0.6個百分點；營益率2％，季增1.5個百分點、年增0.7個百分點；累計稅後盈餘228.8億元，呈季增998％、年增34％，單季EPS為1.65元，呈三率三升。

不過因第一季基期較低，鴻海半年報並未順利超前去年，經結算上半年累計營收為2.06兆元，呈年減7％，另毛利率5.3％、營益率1.3％，分別較去年同期下滑0.1個百分點及一個百分點，累計稅後盈餘249.64 億元，亦較去年同期下滑32％，上半年EPS為1.8元仍低於去年同期的2.65元。

(工商 )