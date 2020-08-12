名嘴楊月娥母親多年前不明原因病倒，引發多重器官衰竭送醫搶救，雖然從鬼門關前救回一條命，但醒來後全癱失去自理能力，稍早她自曝母親企圖輕生未遂，讓她感嘆：「連輕生的能力都沒有，老媽真的好苦」。

楊月娥表示母親曝露輕生念頭，雙手更比出死翹翹手勢，讓當下她無言以對，一度企圖轉移話題，未料母親竟趁她不注意時，做出輕生舉動，無奈全身癱瘓才沒發生憾事，對此她看在眼裡情緒低落，坦言雖懂母親沮喪，但無法順應她的心意反而讓自己更加心疼，畢竟照顧者是沒有權利軟弱，不免感嘆：「親情是最沉重的勒索，老媽想輕生，我心如刀割」。

她更表示照料母親過程中，得知長照最難的不只是生活起居，心靈的苦才是大災難，只能告訴自己不能隨著母親情緒起舞，並苦口婆心勸她珍惜相處時光，剩下的就交給老天決定。

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