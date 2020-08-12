美國衛生部長阿札爾日前將「Tsai」總統的發音念錯，引發不小爭議！阿札爾昨坦言是「意外發音失誤」。對此，包括阿札爾坦言發音失誤以及前總統馬英九拋出「首戰即終戰，台灣根本沒機會等美軍支援」遭轟兩事，國民黨副秘書長柯志恩諷刺表示，綠營人士是否說不出話來了？「這兩巴掌還真是響亮啊！」

柯志恩在臉書指出，阿札爾坦承「意外發音失誤」，此話一出打臉綠營很多人，包括硬拗是「Presidency」，還批評在野黨淺薄無知。「感謝阿札爾老實說，證明一般民眾即使英文程度普通，但基本的聽力還算正常」。

此外，對於馬英九拋出「首戰即終戰，台灣根本沒機會等美軍支援」，綠營痛批「前總統唱衰台灣」、「對中共卑躬屈膝的奴才心態」等惡言相向。柯志恩說，沒想到「首戰即終戰」的發明人不是馬英九，而是來自總統蔡英文指示國防部出資成立「國防安全研究院」，其所出的一份「2018中共政軍發展評估報告」，而這句話也曾被「美國之音」引用。更諷刺的是當時該院院長是馮世寬，而國防部長就是嚴德發，難道他們也都在與對岸唱和嗎？再者，照綠營的邏輯，是否國防部和其智庫，才是真正為匪宣傳，並傷害國軍士氣的始作俑者？

柯志恩直言，那些綠營人士，是否也都說不出話來了？「這兩巴掌還真是響亮啊」！

(中時新聞網)