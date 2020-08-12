台中地檢署偵辦中醫硃砂鉛中毒案，搜索中市知名的康然中醫診所。（陳淑芬攝）

中市知名康然中醫診所涉中醫硃砂案，檢方偵訊診所院長張勝為後以10萬元交保；衛生局也要求張男停診1個月，12日仍有零星病患上門求診。（陳淑芬攝）

台中地檢署偵辦中醫診所硃砂鉛中毒案，追出中藥商欣隆公司在2年前曾賣硃砂給中市北屯區知名康然中醫診所，檢警昨晚進行搜索調查，並將診所院長張勝為等人依違反《藥事法》以10萬到3萬元不等交保；衛生局也要求張男停診1個月。但是，康然診所今天上午仍有零星病患上門，有病患大讚「張醫師是難得的好醫生」；張勝為僅低調表示，全案調查中，不表示意見。

康然中醫診所今天上午鐵門拉上一半，診所內仍有零星病患，對於媒體詢問大多三緘其口，現場護理師對媒體詢問「診所是否看診？」，態度激動答覆「不接受採訪！」，並怒將診所鐵門全關上，有上門民眾不得其門而入，隨後，又將鐵門半開。

不久，張勝為現身診所前，面對媒體詢問僅回應，全案調查中，不對外發言。現場有名肩傷來換藥的男病患，則大讚張醫師是「難得的好醫生」，不然病人怎麼會那麼多，他每次傍晚5點多就來現場掛號，要排到半夜12點才看得到診，對媒體詢問，還怒回「去問供貨商啦！」

(中時 )