鴻海（2317）董事會通過2020年第二季財報，歸屬母公司稅後淨利跳增近9.98倍，創近5年同期高點，每股盈餘（EPS）1.65元。不過，累計上半年仍「3率3降」，歸屬母公司稅後淨利249.64億元、年減32.31％，降至同期新低，每股盈餘1.8元。

鴻海2020年第二季合併營收1.12兆元，季增達21.44％、年減2.71％，改寫同期次高。配合業外收益挹注，歸屬母公司稅後淨利228.8億元，季增近9.98倍、年增達34.17％，創近5年同期高點。每股盈餘（EPS）1.65元，優於首季0.15元及去年同期1.23元。

觀察鴻海第二季「3率」獲利指標表現，毛利率5.91％、營益率1.99％、淨利率2.03％，優於首季4.5％、0.49％、0.22％及去年同期5.31％、1.34％、1.47％，分創近3年、近3年、近5年同期高點。

不過，由於首季營運疲弱，累計鴻海上半年合併營收2.05兆元、年減7.07％，仍創同期第3高。歸屬母公司稅後淨利249.64億元、年減32.31％，降至同期新低。每股盈餘1.8元、低於去年同期2.66元。毛利率5.27％、營益率1.31％、淨利率1.21％，均創同期新低。

觀察第二季四大產品概況，占30％的雲端網路產品、占27％的電腦終端產品、占7％的元件及其他產品表現符合預期，均優於首季及去年同期。占36％的消費暨智能產品雖較去年同期顯著衰退，但較首季顯著提升，表現優於先前將衰退預期。

(時報資訊)