美國新紓困案陷僵局，周二美股殺尾收黑，標普500、道指連7漲止步。在資金撤出蘋果、亞馬遜等科技股衝擊下，台股今日續遭空頭打壓，電子大咖台積電(2330)、聯電(2303)及聯發科(2454)氣虛不振，加以金融股亦無力回天，市場信心為之瓦解，指數連2日大跌逾百點，今盤中下探12625.54點，僅昨日除息失靈的股王大立光(3008)及今日法說的鴻海(2317)力抗空頭氣焰，終場加權指數下跌109.84點為12670.35點，成交值略放大至2159.72億元。櫃買市場在生技、紡纖、航運等力爭上游下守住榮面，表現相對有撐。今日外資(不含外資自營商)賣超106.136億元，投信賣超6.8203億元，自營商賣超39.1901億元，三大法人賣超152.14億元。

電子權值股紛落難成殺盤重心，台積電(2330)ADR下跌打擊市場信心，今日挫跌10元收在最低419元、市值也摜破11兆元大關，聯發科(2454)法說後攻勢不再、月線不保，聯電(2330)帶量下殺4%失守24元，僅股王大立光(3008)守在3900元及今日法說的鴻海(2317)強彈2%表現相對有撐；PCB族群欣興(3037)、南電(8046)獲利成長可期，獲外資按讚力挺目標價送上155元、235元，激勵股價分別改寫天價及10年高峰；太陽能族群茂迪(6244)Q2提前轉盈激勵股價強拉4根漲停，帶動碩禾(3691)、聯合再生(3576)、安集(6477)等熱力四射；散熱族群奇鋐(3017)迎來史上最賺一季，Q2每股盈餘達1.61元，今日大紅燈籠高掛，鼓舞建準(2421)、力致(3483)等跟進強彈。

生技股重磅消息頻傳牽動個股走勢，杏國(4192)胰臟癌新藥藥證有譜，激勵「天國一輝」喜獲買盤點火，杏國(4192)、杏輝(1734)、中天(4128)、合一(4743)盤中齊步亮燈漲停，提振多方士氣。美吾華(1731)集團董座涉嫌內線交易遭檢調搜索約談，衝擊美吾華、懷特(4108)及安克(4188)同步收黑。昔日生技股王康友-KY(6452)傳出董座失聯、公司高層全請辭，黯然吞下4根跌停，摔落80元。傳產股方面，造紙、營建、紡織等獲資金較青睞，表現相對強勢，其餘類股賣壓不輕，台塑四寶中僅南亞(1303)力守紅盤相對抗跌。金融股連續踩雷打擊士氣，惟印尼轉投資失利的國泰金(2882)及55億元併保德信人壽的台新金(2887)獲買盤拉抬，收斂金融類指跌勢。

台股短線漲多，連兩日下殺百點，進入震盪拉回整理，外資居高思危落袋為安，連兩日賣超達155.85億元。5日RSI為42.75，10日RSI為54.89，9日K值為56.33，9日D值為62.52，20日乖離率為0.83。台股今日受到電子大咖台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）聯袂走疲拖累，指數再度殺跌百點，失守12700點城池。分析師表示，台股7月底急漲創13,031點歷史高點，因短線漲多且漲暴大量，引發上檔獲利調節賣壓，加以投資人憂慮中、美衝突升溫，恐將衝擊國內蘋果供應鏈，市場追價意願不高，高檔獲利了結賣壓不輕，指數波動恐加劇，短線大盤拉回整理，可緩和指數和季線正乖離過大現象，較有利後市發展。

分析師指出，台股此波由年初領漲的生技股開始作頭拉回，近日電子股也開始出現高檔震盪，個股依第2季財報優劣而有強弱分明表現，在外資持續調節下，台股短線有拉回的壓力，先以這波拉回觸及月線即止跌為回測區，目前月線約在12,566點，也就是先看12,500點。近期常見漲多強勢股利多不漲、急殺修正，增加選股操作難度，建議不過於追高正乖離過大個股，觀察半導體相關、伺服器及數據中心相關、5G相關、PCB、風電等強勢族群輪動氣勢，只要領導族群維持強勢，逢回仍可選股作多。可留意半年報成績佳、7月營收成長業績股拉回買點，或短多低基期補漲股。

(時報資訊)