中信金(2891)今舉行線上法說，副總暨發言人邱雅玲表示，中信金在海外據點比較多，今年受到新冠疫情影響，難免有所衝擊。受影響較大為新加坡的興隆案，興隆案曝險共新台幣27億元，中信銀對於興隆案提列的備抵呆帳至今年6月已經全都提足。中信銀也檢討興隆案的放款流程，未來將強化「貸後放款流程」，目前已提出4大改善措施。

中信金針對新加坡石油巨擘興隆集團(Hin Leong Trading)踩雷，今天在法說會上報告提列備抵呆帳的進度，中信銀在3月先提列了25%的備抵呆帳，接著在5月再提列25%，而於6月將剩下的50%全部提足。邱雅玲表示，興隆集團出現財務危機的主要因素有3：包括今年初的油價重挫；疫情影響跨國旅遊，航運需求劇減；以及客戶承作衍生性金融商品。

中信銀未來將強化「貸後放款流程」，目前已提出4大改善措施：一、擴大預警指標。二、留意法律變化以及異常的存放款。三、海外分行及子行授信通報層級提升到總行。四、線上個案研究課程教學，避免再發生類似案件。

中信金總經理吳一揆表示，今年受到疫情影響，中信金在海外拓點的進度會先放緩，目前各國政府進一步的實施紓困措施，中信銀也會協助客戶取得抒困和強化現金流，若有客戶半年度或全年度財務報告因會計師無法查核，而出現卡關，中信銀會依過去經驗視個案給予融資展延避免客戶違約。

(時報資訊)