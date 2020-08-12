父親節檔期開出紅盤，美食-KY旗下85度C啟動中秋預購，今年主打懷舊復古，推出11款創意禮盒，銷售目標維持7.5萬盒，衝刺3200萬元營收，較去年3000萬元微幅增加，除反映疫情過後內需消費復甦，也將為美食-KY下半年營收獲利進補。

美食-KY上半年稅後純益 2.74 億元，年減 48.62％，每股純益 1.52 元。

85度C今年與二搞插畫聯名推出11款懷舊復古創意禮盒。除了食材變化多端，包裝首創以懷舊復古尪仔標插畫為題，用故事描述出50年代的台灣人文風情和背景文化，11款禮盒包括「一盒85上月球」、「阿母思撞」、「素蘭阿姨」、「我的一小口」、「85一大盒」、「小雞星球禮盒」、「阿菠蘿11號」等等，品名逗趣內容豐富，除了專利白玉東坡酥、招牌芋頭酥與蛋黃酥，今年還特地研發月球表面、小雞星球、小行星85；全新素食款，海鹽焦糖、栗子麻糬、香菇核桃等新口味。

美食-KY主管表示，送禮為中秋市場主要需，除了產品品質，「精緻與售價」將成為消費者購買關鍵之一，今年的中秋月餅禮盒在85折後價位落在$240~$880元之間，內容豐富、款式選擇多元化，同時滿足尊榮企業送禮和親友的需求。

美食-KY主管也說，雖著疫情趨緩，7月起台灣營收已經回到去年水準，原本以為父親節檔期頂多與去年相當，但意外成長2％，因而對中秋節檔期充滿信心，也因為台灣防疫表現佳，報復性消費噴出，營運表現也較美國、大陸更亮眼。

(中時 )