前立委徐永明涉賄案，住處被搜到300萬元，徐稱該筆現金為借貸款項，並有媒體點名為交通部長林佳龍所借，12日林佳龍抵苗栗出席竹竹苗觀光圈產業交流座談會，受訪時強調，此為不實報導，且沒有提供任何消息來源而刻意影射，令人遺憾。至於是否要提告，林佳龍表示，已交由律師蒐集證據。

徐永明涉嫌收賄，遭檢調偵辦並在他住處搜出300萬元現金，徐稱此款項是向1位部會首長所借，引發外界議論，12日有媒體直接點名部會首長就是林佳龍。

而交通部長辦公室也立刻發出聲明，直指媒體藉隱匿消息來源之方式，以「重量級部會首長」、「徐永明回稱因為他是我學長」之內容，影射曾與徐有金錢往來之首長為林部長；此為不實的傳聞及臆測，相關案情及偵查內容，林部長不清楚，須由檢方說明及釐清，請外界勿作渲染及揣測，否則應負相關法律責任。

林佳龍12日在苗栗受訪時再次重申，此為不實報導，自己對相關案情與偵查內容並不清楚，希望由檢方說明與澄清，若有過度甚至錯誤的揣測與渲染將會觸法，會對此作深入了解以捍衛自己的權益與清白。

針對是否會提告，林佳龍表示，目前已委由律師做相關事證蒐集。

(中時 )