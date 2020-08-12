台灣基進黨立委陳柏惟因與支持者合照，被捲入一起跨國口罩詐騙案，陳柏惟今受訪表示，日前有收到陳情，一名男子聲稱是陳柏惟競選總幹事，但競選團隊沒有這個職務，並非事實。陳柏惟強調，他與團隊是政治工作者，不可能有任何商業行為，提醒民眾千萬不要相信，也會協助受害者透過法律途徑，希望可能拿回損失。

針對有男子佯稱是陳柏惟競選總幹事，並出示與陳柏惟合照，在外洽談取得外銷薩爾瓦多的口罩訂單，卻無法依約交貨。陳柏惟表示，8月3日有接獲陳情，詢問是否認識該名男子，但問遍團隊，沒有人認識該男子，且競選時並沒有設置「競選總幹事」的職位，顯然陳述不是事實，只有合照是真的。

陳柏惟說，選舉過程跟民眾合照很自然，不過，他跟團隊身為政治人物，不可能涉入商業行為，未來若再有人假借是團隊成員或幕僚，請不要相信；至於受害者損失部分，會盡全力協助受害者，希望可以討回損失。

至於是否將對該男子提告，陳柏惟說，目前僅看到報導中提到該男冒用名義，但無法釐清是否有確實對外聲稱為競選總幹事，因此須先把相關事實釐清，才能確認後續採取的法律途徑。

(中時 )