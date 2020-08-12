馬來西亞吉隆坡一個賣淫集團，一次經營3間淫窟，就算在新冠肺炎管制期間仍照常接客，而且只做熟客，每次收費180元馬幣（約新台幣1300元）。馬來西亞警方用「放蛇」（假扮嫖客）行動，一舉破獲，一口氣逮捕27名妓女與嫖客，其中還有一名17歲未成年少女。

據馬來西亞《中國報》報導，大馬警方11日兵分三路，同步突襲3淫窟，一口氣逮捕17名賣春女、1名外籍嫖客、5名本地嫖客和4名看守員。據了解，賣春女年齡從17歲到38歲，分別來自越南、中國大陸和印尼。

大馬警方表示，該賣淫集團從新冠肺炎管制期間開始活躍，每次收費180元馬幣（約新台幣1300元），專做熟客，而所有賣淫女吃喝拉撒全在淫窟內，幾乎不會外出，加上又有人員看守，可說相當隱密，因此警方採取「放蛇」行動捕獲。

不過馬來西亞網友對於警方大動作掃蕩淫窟有不同意見，有人認為「為什麼警察抓這些手無寸鐵特別賣力！是不是稍後可『商洽』？捉賊總是慢半拍」、「這種好抓沒風險！有收入又有美女看！兩全其美！」、「人是有感情的動物！也有性需求的！有需就有供！您情我願！只欠沒有牌！明知山有虎，偏向虎中行，都世衛了生活所迫」。

(中時新聞網)