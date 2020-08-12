根據現行規定，離岸風電場工程師只要上船離開岸邊，返回就需居家檢疫14天，引發工作人員不滿。中央流行疫情指揮中心6月中旬開始推動清船措施，只要船上的人全檢驗過，確認船上屬於低風險環境，工作人員就能安全進出，免除每次下船就得居家檢疫。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，工作船大部分都是從海外到離岸風電的工作地點工作，若沒有經過清船，確認是乾淨的，都會被認定為境外，只要回來就需要居家檢疫14天，因為還是有不確定風險。

指揮官陳時中表示，以前大家覺得進出工程船很麻煩，每次下岸都要居家檢疫14天，這樣對他們不方便。因此，指揮中心一開始就建議清船，把船上的人全檢驗好、乾淨了，感染的風險就低，船就能變成低風險的船，可以自由在社區進出，但國外進來的都要先隔離好、檢驗好才能上去。

陳時中表示，清船的措施是船公司在成本、配合度上最容易做到的事。陳宗彥進一步說，離岸風電場工程船計有20幾艘，目前已有1艘進行申請，3艘提出計畫。

(中時 )