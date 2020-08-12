南投1名57歲余姓女子，因長期感覺大腿外側及臀部痠痛造成走路不適，更嚴重影響日常生活，5月到台中榮總埔里分院求醫，經診斷得知是髖關節退化，入院經人工髖關節置換手術，現已術後3個月，已能活動自如。

據了解，余女因長期感覺大腿外側及臀部痠痛造成走路不適，甚至嚴重影響日常生活，初期藉藥物改善，但後期卻不見效，5月時到埔榮求醫，經X光片檢查及醫師診斷後才知道自己是髖關節退化性關節炎。

院方指出，得知余女病史及生活習慣，發現她有飲酒情況，過去醫學文獻指出過量飲酒也可能導致髖關節退化，此個案過去有此情形，因此在確診後，由醫師安排開刀時間進行人工髖關節置換手術，並在術後持續安排復健。

依健保署統計資料顯示，台灣平均每年約有1萬人次接受髖關節置換手術，據研究，人工髖關節置換手術可有效緩解疼痛，並改善其功能長達15至20年或更久，生活品質也能大幅提升。

余女經過醫師評估後，入院進行手術，術前病人及家屬都很緊張、焦慮，但院方護理師給予心理支持並仔細說明術後身上會有哪些管路，未來傷口照護、及復健等，讓病人能有心理準備。在醫病雙方配合下，順利完成手術，進行復健，現已術後3個月，已能活動自如，回到門診復診。

院方也提醒，髖關節退化病非老年人才會有，若無適當保養，也容易促使髖關節提早老化而影響生活，遵循醫師指示，將可預防風險。

(中時 )