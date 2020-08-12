「智慧機器人基地參訪與體驗課程」，希望用容易引發學童學習興趣的mBot機器人與自控車為媒介，讓學童探索對未來發展的無限可能。（行政院中辦提供／陳世宗台中傳真）

行政院中部聯合服務中心12日與科技部中部科學園區管理局合作，在中科智慧機器人自造基地辦理「智慧機器人基地參訪與體驗課程」首場活動，希望用容易引發學童學習興趣的mBot機器人與自控車為媒介，並透過圖像化的程式語言學習邏輯思考與解決問題的方法，也讓學童探索對未來發展的無限可能。

行政院中辦執行長蔡培慧說，人類對未來AI與智慧機器人的時代有著許多想像，大家都覺得機器人好，但也有的人覺得機器人時代還很遙遠；今天來到這邊就是希望透過圖像化程式來學習實際操控機器人，課程只是一個開始，希望協助大家探索、發展未來學習階段的志趣，同時學習邏輯思考與日常生活解決問題的方法。

參加活動的南投市康壽國小6年級的蔡昕霓同學表示，雖然先前學校電腦課已有上過程式設計的課程，但接觸不同類型的智慧機器人控制也是有趣的體驗，尤其中科自造中心一樓競演擂臺陳設多款智慧機器人與設備，更是她最感興趣的地方，她發現機器人真的可以幫人們做好多事。

蔡培慧在中科管理局施文芳副局長的陪同下到創客工廠參觀，並聽取來自台北大安高工簡良宸同學介紹自行設計，可自動接、發球的競賽型機器人！蔡培慧指出，過去的教育只知道讓學生全心埋首唸書，雖然學到了智慧，卻失去了創意，她肯定自造基地提供周全的環境與先進設備，讓這群年輕創客具體實現創意，國家未來發展所需的能力與智慧都在這群年輕創客的身上。

蔡培慧強調，行政院中部聯合服務中心暑假特別與科技部中部科學園區管理局合作，邀請中部地區五所國小：南投市康壽國小、草屯鎮草屯國小、埔里鎮埔里與大成國小、彰化市民生國小，辦理4場次的「智慧機器人基地參訪與體驗課程」，預計招收120位學童參加。

(中時 )