嘉縣5名學生獲選「亞州U15角力錦標賽代表隊」及「2020年世界中學生運動會」角力代表隊選手。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉縣5名學生獲選「亞州U15角力錦標賽代表隊」及「2020年世界中學生運動會」角力代表隊選手。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉縣5名學生獲選「亞州U15角力錦標賽代表隊」及「2020年世界中學生運動會」角力代表隊選手。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉縣5名學生獲選「亞州U15角力錦標賽代表隊」及「2020年世界中學生運動會」角力代表隊選手。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉縣5名學生獲選「亞州U15角力錦標賽代表隊」及「2020年世界中學生運動會」角力代表隊選手。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣過溝國中畢業生高承恩、梅山國中學生李銘維、許智崴、簡鈺晟及林昱進參加109年度全國角力錦標賽獲金牌，正式取得國家代表隊資格，將代表台灣參加亞州U15角力錦標賽及2020年世界中學生運動會，嘉義縣教育處有信 心，5位嘉義縣培育出來的角力戰將一定能獲得佳績。

高承恩是阿里山鄒族孩子，就讀阿里山鄉達邦國小里佳分校時，受到老師汪瑪麗啟發，對角力產生濃厚興趣，之後在汪瑪麗引薦下，國小畢業就住進教練黃俊勝家就近接受訓練，國三畢業時一度考量家中經濟，而想放棄角力選擇升學，所幸在母親、黃俊勝鼓勵下，重拾對角力熱情。

高承恩不但曾獲108年全中運角力自由式銀牌、108年全國青少年暨U15角力錦標賽希羅式銀牌，日前更獲全國角力錦標賽U15男子自由式金牌，獲選為國手。

至於李銘維父親生病長期住院，家境不佳，但他自國小就是田徑選手，身手靈活，進入梅山國中體育班後開始練角力，有天分的他進步神速，參加嘉義縣108年度中小學運動會獲得國男組角力第5名，本次參賽即獲得U15男子組希羅式第二級冠軍。

許智崴原本也是田徑選手，國一下轉到角力隊參加訓練，平時不多話，但練習相當認真，二年級便獲得107年全國中等學校角力錦標賽國男組希羅式第一級第三名、108年全國中等學校運動會國男組角力希羅式第一級第二名，升上三年級後更認真精進技巧、沉著應戰，參加108年全國青少年暨U15角力錦標賽獲U15男子組希羅式第四級第二名。

簡鈺晟接觸角力運動2年多，進角力隊時體重才34公斤，相關比賽都因體重不足無法參加，經過認真練習及將體重增加到44公斤後，在109年度全國角力錦標賽一舉獲得自由式與希羅式第一級的雙料冠軍。

林昱進國一時也曾有體重不足問題，因為對角力有極大熱情，持續不放棄訓練，終於在國三展露頭角，獲得108年全國總統盃角力錦標賽獲國男組希羅式第一級第一名，入選2019亞洲U15角力錦標賽的國手，109年全國中等學校運動會獲國男組角力希羅式第一級金牌，今年又入選2020世界中學生運動會國手。

教育處指出，嘉義縣5位獲選國手的同學，雖家中經濟狀況不太好，但面對困難依然有著積極上進的心，在角力辛苦訓練下，培養出不服輸的精神，相信在比賽中一定能發揮實力，獲得佳績。

(中時 )