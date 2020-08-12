中醫師介紹秋天養生法。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

節氣即將邁入秋季，夏秋交替時節也是許多舊疾復發時候，頭份為恭醫院特別提供中藥保健方法，以健脾補肝潤肺為主，要特別防止鼻腔疾病，醫師推薦梨是秋天最佳水果，再加上一些滋陰益氣的中藥，對緩解秋躁有良效。

諺語：『白露勿露身，早晚要叮嚀』，特別就是指，白露過後天氣轉涼，人們不能像夏天赤身露體，尤其早晚氣溫溫差大，容易著涼生病，這諺語就是警示了夏秋交替時節的保健養身之道。

為恭醫院表示，秋天氣候乾燥，常常使人感到鼻、咽乾燥不適。要防止鼻腔疾病、哮喘病和支氣管病的發生。特別是因體質過敏的患者，在飲食調節上更要慎重，平時要少吃或不吃油炸、生冷和辛辣的食物。秋季養生保健以「養收」的原則，其中飲食保健以健脾補肝潤肺為主。

中醫認為，梨有生津止渴、止咳化痰、清熱降火、潤肺去燥等功能。對肺熱咳嗽、咽乾喉痛、大便燥結症較為適宜。但因梨性寒，故有胃寒、寒咳、脾虛便溏、婦人產後等患者，宜慎食或忌食。也可選用一些宣肺化痰、滋陰益氣的中藥，如沙參、西洋參、百合、杏仁、川貝、胖大海等,對緩解秋燥有良效。

另外，為恭醫院介紹兩套茶療養生法，

1、銀耳沙蔘茶

銀耳一兩、沙參 0.5兩、茶葉(綠茶)10克、冰糖20克。先將銀耳洗淨加水與冰糖燉熟；再將茶葉泡5分鐘取汁和入銀耳湯，攪拌均勻服用。有滋陰降火，潤肺止咳之功，適用于陰虛咳嗽。

2、黃耆百合湯

黃耆1.5兩、百合0.5兩、紅茶15克及冰糖20克。用開水沖泡再放鍋內隔水蒸20分鐘後服用。每日1帖隨時飲用，潤肺益氣，提升免疫。

(中時 )