美國電動車大廠特斯拉在最新一季繳交出亮眼財報，隨著市場看好特斯拉在能源市場布局，從3月以來低點一路上漲，甚至在7月20日收盤創下歷史新高價位1643美元，高漲的股價卻讓散戶望之卻步。對此，特斯拉周二(11日)表示，將股票1股分成5股，預計8月31日起生效。

若以周二收盤價來看，拆分後的特斯拉股價將落在275美元，與3月底點361美元來比較相當便宜。特斯拉盤後股價受到激勵，飆漲超過88美元或6.46%。特斯拉目前市值落在2561.34億美元，早在今年7月初就已經超越全球汽車龍頭豐田的市值。

不只是特斯拉，美國智慧型手機龍頭蘋果上月底也宣布將拆分股票，將1股分成4股，這無疑是增加市場流動性，有助於推升蘋果市值，但對於道瓊指數來說，蘋果將從目前成份股股價排名第一，降至排名第18，無論蘋果股價未來如何漲跌，對道瓊指數的重要性都會降低。

但對特斯拉來說卻沒有這個問題，因為特斯拉連標普500指數都還沒納入其成份股，雖該公司在最近一季財報已經拿到列入指數的入場券，但還須經道瓊標普公司的指數委員會討論後才能決定何時進入美股指數。

據《CNBC》報導，特斯拉股票分割基準日為8月21日，將1股分成5股，並於8月28日收盤後完成分割作業，從8月31日開始已拆分後股數在市場進行交易。

據《華爾街日報》報導，股票拆分對於公司市值不會有太大影響，但往往會帶動完成拆分的股票價值上揚，因為這會大幅降低散戶進場的門檻。

(中時新聞網)