繼「每天都是第1天」主題書展之後，新竹市文化局14日起將再於圖書館動物園分館推出以孩子純真的本質與視角為策展理念的「飛，是怎麼一回事」主題展，並將播映10場生態影片，結合劇團演出、繪本創作藝術工作坊，活動豐富多元。

市長林智堅表示，「飛，是怎麼一回事」將展出「觀察」、「想像」、「勇氣」、「創造」4大類精選優質讀物，可開啟不同的窗口，拓展孩子們的視野。

其中，「觀察」類的《今早下雪了！》，全書僅使用白色，閱讀過程彷若置身於寂靜雪國中，作者運用簡約幾何圖形表達雪地裡躲藏的動物，提升孩童圖像識別力。「想像」類的《亨利．德斯的動物園狂想曲》，用繽紛色彩創造華麗動物群，全書以立體隔頁呈現多樣物種的趣味與想像。

「勇氣」類的《書之樹》，以奇幻的想像與令人瞠目結舌的劇情轉折，彰顯文字的力量與挺身行動所帶來的意義。「創造」類的《我的獵人爺爺：達駭黑熊》， 讓孩童從布農族的生態智慧與傳說禁忌中，理解不同群體的生活型態與生命樣貌。

文化局長黃竫蕙指出，動物園分館的館藏定位以生命教育為主，因此自8月15日至9月13日，每周末下午也將於視聽室播映10場生態影片，內容包括有環境紀錄、生物巡禮等紀錄片與類劇情片，並邀請生態保育專家周昭蕊映後座談。

此外，9月20日上午11點有「玉米雞劇團」演出《惱人的薑餅男孩》，以肢體互動方式和孩子們重新體驗經典童話。10月3日下午1點、3點30分，有繪本創作者李若昕舉辦藝術工作坊「動手玩出1個家」、「做1本手中小書」。以上3場活動，均於9月1日上午12點於文化局圖書館FB頁面開放報名。

文化局表示，今年動物園分館「一起長大的秘密基地」活動，共規畫3檔主題書展，第1檔「每天都是第1天」獲得熱烈迴響，第2檔的「飛，是怎麼一回事」14日起接續推出，第3檔的「我想和你交朋友」則預計在11、12月登場。

(中時 )